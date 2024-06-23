Корчагин ответил, нужно ли Головину уходить из «Монако»

Экс-игрок «Динамо» Эрик Корчагин высказался о будущем российского хавбека «Монако» Александра Головина.

Корчагин считает, что Головину лучше остаться еще на год в «Монако», после чего можно будет думать о переезде в европейский топ-клуб.

«Он сыграет в Лиге чемпионов, где должен проявить себя. «Монако» на сегодняшний день — это не топ‑клуб, но хорошая и сильная команда», — приводит слова Корчагина «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 28-летний Головин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и записал на свой счет шесть голов.

Контракт Головина с «Монако» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.