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Чемпионат Франции. Лига 1

Бабурин: «Не понимаю тех, у кого переход Сафонова в «ПСЖ» вызывает удивление»

23 Июня 2024 • 19:24 Комментировать

Егор Бабурин, голкипер столичного «Торпедо», оценил переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Напомним, французский гранд приобрёл российского вратаря у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

Бабурин назвал этот переход самым громким российским российским трансфером за последнее время.

- Не очень понимаю тех, у кого этот трансфер вызывает удивление. Матвей – опытный, классный и очень уверенный в себе вратарь. В связи с этим почему, условно говоря, Андрей Лунин может играть в «Реале», доходить до полуфинала Лиги чемпионов в качестве основного вратаря, а Сафонов в «ПСЖ» не может?! – передаёт слова голкипера «Торпедо» Bobsoccer.ru.

Ранее сам Сафонов заявил, что не планирует становиться вторым вратарём в «ПСЖ». По его словам, он будет доказывать свою состоятельность в парижском клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Егор Бабурин Матвей Сафонов ещё теги
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