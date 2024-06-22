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Чемпионат Франции. Лига 1

Селюк уверен, что Сафонов будет сидеть на скамейке в «ПСЖ»

22 Июня 2024 • 17:19 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился комментарием о переезде вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

По мнению агента, для парижан эти 20 миллионов, которые были отданы за 25-летнего россиянина, ничего не значат.

«Если им сейчас кто-то понравится на чемпионате Европы, они подпишут еще одного голкипера. Вратари будут сидеть на лавке вдесятером, а играть будет Доннарумма», — приводит слова Селюка Metaratings.

Напомним, Сафонов заключил трудовой договор с «ПСЖ» на пять лет.

В прошедшем сезоне вратарь провел 30 матчей в рамках Российской премьер-лиги и 11 раз сыграл «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Дмитрий Селюк Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги
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