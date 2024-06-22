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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе получит 100 миллионов евро от «ПСЖ» после перехода в «Реал» слухи

22 Июня 2024 • 16:45 Комментировать

Новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получит солидную выплату от «ПСЖ», за который выступал последние семь лет.

Marca утверждает, что в ближайшее время агенты Мбаппе встретятся с представителями «ПСЖ», чтобы обсудить вопрос о задолженности перед игроком. По данным источника, с большей долей вероятности «ПСЖ» выплатит французу все 100 миллионов евро.

Напомним, ранее «ПСЖ» отказался платить зарплату Мбаппе за апрель и май, а также не выплатил бонусы. Причиной этому стал отказ футболиста продлевать контракт с чемпионом Франции.

В начале июня «Реал» объявил о переходе Мбаппе на правах свободного агента.

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