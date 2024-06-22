Килиан Мбаппе и «ПСЖ» могут начать разборки в суде. Как известно, звёздный нападающий требует около 100 миллионов евро у гранда Лиги 1 в рамках задолженности по зарплате и бонусам.

«ПСЖ» отказывается платить и президент клуба Нассер аль-Хелаифи ссылается на письменный договор с Мбаппе. В этом соглашении футболист согласился не наносить парижанам финансовый ущерб при уходе свободным агентом. В общем, как сообщает TodoFichajes, дело может дойти до судебного разбирательства.

Напомним, что в начале лета было объявлено о подписании пятилетнего контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом».