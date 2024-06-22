Обамеянг может перейти в новый клуб

Центрфорвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть чемпионат Франции и перебраться в Саудовскую Аравию. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

Согласно сведениям источника, в подписании габонского бомбардира заинтересован «Аль-Шабаб». Обамеянг является одной из приоритетных целей клуба перед стартом нового сезона. В ближайшее время стороны должны провести переговоры.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Обамеянг провел 34 встречи. 35-летний африканец записал на свой счет 16 забитых мячей (четыре – с пенальти) и восемь результативных передач.