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Чемпионат Франции. Лига 1

Обамеянг может перейти в новый клуб

22 Июня 2024 • 10:04 Комментировать

Центрфорвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть чемпионат Франции и перебраться в Саудовскую Аравию. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

Согласно сведениям источника, в подписании габонского бомбардира заинтересован «Аль-Шабаб». Обамеянг является одной из приоритетных целей клуба перед стартом нового сезона. В ближайшее время стороны должны провести переговоры.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Обамеянг провел 34 встречи. 35-летний африканец записал на свой счет 16 забитых мячей (четыре – с пенальти) и восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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