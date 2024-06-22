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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может избавиться от звёздного защитника слухи

22 Июня 2024 • 05:00 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

В «ПСЖ» подумывают о расставании с центральным защитником Миланом Шкриньяром.

Дебютный для словака сезон в Париже сложился неоднозначно из-за проблем с травмами. Тренерский штаб гранда Лиги 1 не уверен в Шкриньяре, поэтому в клубе уже задумываются о продаже центрбека нынешним летом, докладывает L'Equipe. Парижане занимаются поиском оптимального решения, но пока к 29-летнему игроку нет интереса со стороны других клубов.

Милан Шкриньяр перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом прошлого года из миланского «Интера» на правах свободного агента. Текущая стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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