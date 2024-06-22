В «ПСЖ» подумывают о расставании с центральным защитником Миланом Шкриньяром.

Дебютный для словака сезон в Париже сложился неоднозначно из-за проблем с травмами. Тренерский штаб гранда Лиги 1 не уверен в Шкриньяре, поэтому в клубе уже задумываются о продаже центрбека нынешним летом, докладывает L'Equipe. Парижане занимаются поиском оптимального решения, но пока к 29-летнему игроку нет интереса со стороны других клубов.

Милан Шкриньяр перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом прошлого года из миланского «Интера» на правах свободного агента. Текущая стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.