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Чемпионат Франции. Лига 1

Хави Симонс ответил на вопрос о будущем

22 Июня 2024 • 04:00 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс поделился своими планами на ближайшее будущее.

21-летнему игроку может не найтись места в стартовом составе парижан, что, вероятно, станет причиной для его ухода в очередную аренду. Интерес к нидерландцу, впечатляюще выступившему в «РБ Лейпциге» в прошедшем сезоне, проявляют различные топ-клубы.

«Моё будущее? Будет видно после Евро. Всякое случалось, но я был счастлив в Париже. Этот сезон я провёл в «РБ Лейпциге», и теперь посмотрим, как всё сложится после Евро», – приводит журналист Абделла Булма слова Симонса, ответившего на вопросы СМИ после матча сборной Нидерландов против Франции (0:0).

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