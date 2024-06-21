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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе требует огромную сумму денег у «ПСЖ»

21 Июня 2024 • 23:49 Комментировать

В начале лета трансферная сага с участием Килиана Мбаппе завершилась, когда «Реал» объявил о подписании пятилетнего контракта со звёздным французом. При этом в отношениях Мбаппе с «ПСЖ» ещё не была поставлена точка. Дело в том, что парижский клуб имеет задолженность перед футболистом по зарплате и бонусам.

Как сообщает L’Equipe, Мбаппе уже уведомил «ПСЖ» о необходимости с ним рассчитаться. Гранд Лиги 1 должен 25-летнему футболисту почти 100 миллионов евро.

Напомним, что за «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступал на протяжении семи сезонов. Теперь форвард попробует себя в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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