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Чемпионат Франции. Лига 1

«Гавр» Кузяева и «ПСЖ» Сафонова встретятся в первом туре Лиги 1

21 Июня 2024 • 14:38 Комментировать

Пресс-служба чемпионата Франции опубликовала календарь нового сезона.

Новый розыгрыш национального чемпионата стартует 18 августа. В рамках первого тура «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, примет на своем поле действующего чемпиона страны «ПСЖ». Стоит сказать, что этим летом в стан парижан перебрался вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Соперником «Монако» Александра Головина в первом туре станет «Сент-Этьен». Полное расписание стартового тура Лиги 1:

  • «Брест» – «Марсель»
  • «Монпелье» – «Страсбург»
  • «Тулуза» – «Нант»
  • «Анже» – «Ланс»
  • «Монако» – «Сент-Этьен»
  • «Реймс» – «Лилль»
  • «Осер» – «Ницца»
  • «Гавр» – «ПCЖ»
  • «Ренн» – «Лион»
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Евро-Футбол.Ру,
Монако Гавр ПСЖ Александр Головин Далер Кузяев Матвей Сафонов ещё теги
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