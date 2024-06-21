«Гавр» Кузяева и «ПСЖ» Сафонова встретятся в первом туре Лиги 1

Пресс-служба чемпионата Франции опубликовала календарь нового сезона.

Новый розыгрыш национального чемпионата стартует 18 августа. В рамках первого тура «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, примет на своем поле действующего чемпиона страны «ПСЖ». Стоит сказать, что этим летом в стан парижан перебрался вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Соперником «Монако» Александра Головина в первом туре станет «Сент-Этьен». Полное расписание стартового тура Лиги 1: