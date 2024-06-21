«Гавр» Кузяева и «ПСЖ» Сафонова встретятся в первом туре Лиги 1

Пресс-служба чемпионата Франции опубликовала календарь нового сезона.
Новый розыгрыш национального чемпионата стартует 18 августа. В рамках первого тура «Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, примет на своем поле действующего чемпиона страны «ПСЖ». Стоит сказать, что этим летом в стан парижан перебрался вратарь сборной России Матвей Сафонов.
Соперником «Монако» Александра Головина в первом туре станет «Сент-Этьен». Полное расписание стартового тура Лиги 1:
- «Брест» – «Марсель»
- «Монпелье» – «Страсбург»
- «Тулуза» – «Нант»
- «Анже» – «Ланс»
- «Монако» – «Сент-Этьен»
- «Реймс» – «Лилль»
- «Осер» – «Ницца»
- «Гавр» – «ПCЖ»
- «Ренн» – «Лион»
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