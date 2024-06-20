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Чемпионат Франции. Лига 1

​Бенталеб серьёзно заболел

20 Июня 2024 • 23:24 Комментировать

Тревожные новости из стана «Лилля» - серьёзно заболел 29-летний алжирец Набиль Бенталеб. Позавчера он угодил в больнцу, клуб не сообщает подробностей, но призвал «уважать частную жизнь», чем лишь подлил масла в тревожный огонь сомнений.

В прошлом году из-за проблем со здоровьем его трансфер в «Лилль» едва не сорвался, и это обстоятельство сейчас лишь добавляет тревог фанатам. Но правду о происходящем сейчас знают лишь очень ограниченный круг лиц, среди которых нет журналистов.

В прошлом алжирский игрок выступал также за такие клубы, как немецкий «Шальке 04» и английский «Ньюкасл».


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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Набиль Бенталеб
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