​Бенталеб серьёзно заболел

Тревожные новости из стана «Лилля» - серьёзно заболел 29-летний алжирец Набиль Бенталеб. Позавчера он угодил в больнцу, клуб не сообщает подробностей, но призвал «уважать частную жизнь», чем лишь подлил масла в тревожный огонь сомнений.

В прошлом году из-за проблем со здоровьем его трансфер в «Лилль» едва не сорвался, и это обстоятельство сейчас лишь добавляет тревог фанатам. Но правду о происходящем сейчас знают лишь очень ограниченный круг лиц, среди которых нет журналистов.

В прошлом алжирский игрок выступал также за такие клубы, как немецкий «Шальке 04» и английский «Ньюкасл».