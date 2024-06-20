Ломаев — о Сафонове в «ПСЖ»: «Этот трансфер — настоящая бомба»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился комментарием о переходе российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

14 июня французский гранд объявил о заключении контракта с 25-летним Сафоновым до 2029 года.

«Не могу сказать, что удивился. Мотя — очень сильный вратарь. Я рад за него и за весь российский футбол. Этот трансфер — настоящая бомба!» — приводит слова Ломаева «Чемпионат».

По мнению футболиста, Сафонов не уступает Джанлуиджи Доннарумме и способен выиграть у него конкуренцию.

«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. Новый сезон Лиги 1 должен стартовать 16 августа.