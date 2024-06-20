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Чемпионат Франции. Лига 1

Легендарный итальянский вратарь высказался о переходе Сафонова в «ПСЖ»

20 Июня 2024 • 11:00 Комментировать

Джанлуиджи Буффон, экс-голкипер итальянской сборной, дал свой комментарий о переходе российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Буффон отметил, что карьера Сафонова сейчас на подъеме и его переход в такой большой клуб, как «ПСЖ», является для него большим шагом вперёд.

- Он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше, - передаёт слова Буффона «Спорт-Экспресс».

Официально о переходе Сафонова в «ПСЖ» стало известно 14 июня. По сообщениям СМИ, «Краснодар» получит за своего воспитанника около 20 миллионов евро. Сафонов подписал с французским грандом контракт на пять лет.

Матвей в прошлом сезоне выходил на поле в 30 встречах и пропустил 27 голов, в 11 матчах он сохранил свои ворота «сухими».

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Джанлуиджи Буффон ПСЖ Матвей Сафонов ещё теги
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