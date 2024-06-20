Головин прокомментировал переход Сафонова в «ПСЖ»

Хавбек «Монако» Александр Головин в беседе с журналистами прокомментировал трансфер вратаря сборной России Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Рад за Матвея. Он переходит в качественную лигу, где постарается выйти на новый для себя уровень. Можно только приветствовать его выбор и стремление получить новый вызов в карьере», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

Напомним, что неделю назад парижский гранд объявил о подписании Сафонова. 25-летний голкипер заключил трудовое соглашение на пять лет.

В минувшем сезоне Матвей сыграл 30 матчей за «Краснодар», в которых пропустил 27 мячей.