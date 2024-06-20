Ляказетт отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт решил продолжить выступления в своём клубе.

Интерес к 33-летнему игроку проявляла «Аль-Кадисия». По имеющейся информации, саудовский клуб предлагал французу двухлетний контракт, по условиям которого тот мог заработать около 30 млн евро. Согласно информации L’Equipe, форвард решил ответить отказом и остаться в «Лионе», хотя руководство «ткачей» было готово одобрить сделку и выручить прибыль от продажи капитана.

В прошедшем сезоне Александр Ляказетт забил 19 голов, проведя 29 матчей в Лиге 1. Действующий контракт футболиста истекает через год.