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Чемпионат Франции. Лига 1

Ляказетт отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии

20 Июня 2024 • 03:58 Комментировать

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт решил продолжить выступления в своём клубе.

Интерес к 33-летнему игроку проявляла «Аль-Кадисия». По имеющейся информации, саудовский клуб предлагал французу двухлетний контракт, по условиям которого тот мог заработать около 30 млн евро. Согласно информации L’Equipe, форвард решил ответить отказом и остаться в «Лионе», хотя руководство «ткачей» было готово одобрить сделку и выручить прибыль от продажи капитана.

В прошедшем сезоне Александр Ляказетт забил 19 голов, проведя 29 матчей в Лиге 1. Действующий контракт футболиста истекает через год.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Александр Ляказетт Аль-Кадисия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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