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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» отказался отпускать в «ПСЖ» своего игрока

20 Июня 2024 • 03:04 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

«Пари Сен-Жермен» потерпел неудачу в попытках приобрести атакующего полузащитника «Лиона» Райана Шерки.

Парижский гранд предложил за 20-летнего игрока порядка 15 млн евро с учётом бонусов, однако «Лион» такие условия не устроили. По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Олимпика» рассчитывает получить значительную прибыль от будущей перепродажи своего воспитанника, поэтому настаивает на включении в сделку соответствующего пункта. «ПСЖ» пока не выбыл из борьбы и продолжает вести переговоры.

Райан Шерки записал на свой счёт один забитый мяч и шесть результативных пасов в 33 матчах прошедшего розыгрыша Лиги 1. Действующий контракт футболиста истекает через год.

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