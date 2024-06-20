«Лион» отказался отпускать в «ПСЖ» своего игрока

«Пари Сен-Жермен» потерпел неудачу в попытках приобрести атакующего полузащитника «Лиона» Райана Шерки.

Парижский гранд предложил за 20-летнего игрока порядка 15 млн евро с учётом бонусов, однако «Лион» такие условия не устроили. По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство «Олимпика» рассчитывает получить значительную прибыль от будущей перепродажи своего воспитанника, поэтому настаивает на включении в сделку соответствующего пункта. «ПСЖ» пока не выбыл из борьбы и продолжает вести переговоры.

Райан Шерки записал на свой счёт один забитый мяч и шесть результативных пасов в 33 матчах прошедшего розыгрыша Лиги 1. Действующий контракт футболиста истекает через год.