Сафонов: Мне не говорили, что я буду вторым вратарём в «ПСЖ»

Новый вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился комментарием о предстоящей конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой.

«Кампуш мне не говорил, что я второй. Я знаю прекрасно, что основной вратарь на данный момент не значит, что это основной вратарь навсегда», — заявил Сафонов на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Футболист отметил, что не готов сидеть на скамейке, поэтому будет доказывать свою состоятельность в новом клубе.

Напомним, этим летом Сафонов подписал пятилетний трудовой договор с «ПСЖ». По данным СМИ, покупка россиянина из «Краснодара» обошлась парижанам в 20 миллионов евро.