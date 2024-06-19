В «Пари Сен-Жермен» ищут усиление на позицию центрального защитника.

Гранд Лиги 1 не первый месяц ведёт борьбу за 18-летнего Лени Йоро из «Лилля», однако тот отдаёт предпочтение мадридскому «Реалу». Согласно сведениям SportsZone, в качестве запасного варианта «ПСЖ» рассматривает ещё одного перспективного центрбека – Антониу Силву из «Бенфики». Чемпионы Франции планируют переключиться на кандидатуру 20-летнего португальца, если убедить Йоро так и не удастся.

Отмечается, что Силва готов покинуть «Бенфику» текущим летом, но вопрос будущего игрока будет решаться уже после Евро-2024. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость молодого защитника сборной Португалии в 45 млн евро.