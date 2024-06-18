​«Брест» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Генгаме

Французский «Брест» добился неожиданного успеха, заработав путёвки в самый престижный футбольный турнир Европы по итогам минувшего сезона - в Лигу чемпионов. Однако город к этому совершенно не готов - домашний стадион «Бреста» вмещает едва ли пять тысяч зрителей.

И потому руководство «Бреста» уже отправило запрос в УЕФА на тему проведения домашних матчей Лиги чемпионов на стадионе в Генгаме по соседству - там вместимость составляет восемнадцать тысяч зрителей.

Сам «Генгам» пока что выступает в Лиге 2 и ни о какой Лиге чемпионов мечтать не смел даже тогда, когда представлял город в высшей лиге французского футбола. Но поболеть за «Брест» его болельщики наверняка будут рады.