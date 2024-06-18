«Монако» празднует 100-летие и предлагает фанатам необычную акцию

«Монако» готовится к важному сезону - клуб отмечает 100-летие в следующем году, и посему рассчитывает на успешную кампанию. В которой будут и выступления в Лиге чемпионов. В честь юбилея руководство клуба решило придумать для болельщиков необычную акцию, связанную с покупками сезонных абонементов.

Во-первых, теперь их можно будет купить в рассрочку - это наверняка повысит спрос на них. Во-вторых, у болельщиков будет возможность выкупить желаемое ими место на весь сезон, в том числе и на домашние матчи Лиги чемпионов. Стоит абонемент также весьма дешево - 19 евро на весь месяц. А это в среднем по три игры дома за месяц.