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Чемпионат Франции. Лига 1

Угаров: «ПСЖ» не просто так заплатил 20 миллионов евро за Сафонова

18 Июня 2024 • 17:04 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Денис Угаров поделился комментарием о переезде российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Угаров признался, что рад за Сафонова, ведь он переезжает в клуб, который участвует в Лиге чемпионов. По мнению эксперта, «ПСЖ» может продать Доннарумму в этом или в следующем году, поэтому клуб и взял Сафонова.

«Сафонов – достаточно хороший вратарь. Если за него заплатили 20 миллионов евро, то я не думаю, что «ПСЖ» его просто так берет», — приводит слова Угарова Vprognoze.

Напомним, россиянин подписал контракт с парижанами на пять лет. Новый сезон во Франции стартует в середине августа.

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