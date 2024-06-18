В «Гавре» раскрыли план по Кузяеву

Матьё Бодмер, который занимает пост спортивного директора «Гавра», дал комментарий по поводу полузащитника Далера Кузяева. По словам руководителя французского клуба, российский футболист продолжит играть за команду.

«Клуб не планирует расставаться с Кузяевым. Мы довольны его выступлением в этом сезоне», - цитирует Бодмера Sport24.

Далер Кузяев перебрался в «Гавр» прошлым летом. В 33 официальных матчах за французский клуб полузащитник записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Напомним, что «Гавр» в чемпионате Франции сезона 2023/2024 занял 15-е место.