Песьяков считает, что Сафонов может подвинуть Доннарумму в «ПСЖ»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос, сможет ли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вытеснить из состава Джанлуиджи Доннарумму.

По мнению Песьякова, Сафонов заслужил своей игрой переход в европейский клуб.

«Может ли он подвинуть Доннарумму? В целом, конечно. Все в его руках и ногах. Первое время тяжело будет, конечно. Придется посидеть», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

Голкипер считает, что Сафонову будут доверять игры Кубка или какие-то матчи Лиги 1, но если что он может уйти из «ПСЖ» в аренду практически в любой клуб.

Напомним, 25-летний Сафонов заключил трудовой договор с «ПСЖ» до 2029 года.