Батак: Сафонову будет сложно бороться с Доннаруммой

Экс-футболист «Динамо» Радослав Батак высказался о переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Конечно, всегда круто, когда игрок переходит в команду высокого уровня», — заявил Батак «РБ Спорту».

При этом эксперт считает, что Сафонову будет сложно конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой, но это все же хороший шанс для россиянина.

Ранее «ПСЖ» официально представил 25-летнего Сафонова своим новым игроком. Трудовой договор между сторонами заключен до середины 2029 года.

Отметим, что парижане являются действующими чемпионами Франции. Новый розыгрыш Лиги 1 должен будет стартовать 16 августа.