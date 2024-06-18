​Навас судится со своим «рабом»

Кейлор Навас - человек занятой, ему приходится оборонять ворота самых именитых клубов мира. И потому, дабы было кому следить за его хозяйством, Навас нанял «денщика» - человека, выполняющего за него рутинную работу по дому в пригороде Парижа - Версале.

Но теперь у него появились проблемы с работником - тот, отработав на Наваса двадцать месяцев, внезапно обратился в суд с жалобой на «невыносимые условия работы». Во-первых, трудиться пришлось неофициально, без соцпакета. Ему приходилось работать по 90 часов в неделю, за это он получал 3200 евро, что считает недостойной оплатой. Французская пресса вообще использует слово «раб», описывая эту ситуацию, сообщает derbyderbyderby.it.

- Ситуация на грани современного рабства. Даже если ты суперзвезда футбола, это не означает, что можно игнорировать законы, - утверждает адвокат пострадашего, Яссин Якути.

Навас выступает за «ПСЖ» 2019 года.