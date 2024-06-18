​Жиру побил рекорд Ламы

Сборная Франции начала свои выступления на чемпионате Европы с победы над австрийцами, хотя она была добыта с минимальным счётом, да ещё и благодаря автоголу сборной Австрии. Вышедший на поле Оливье Жиру установил новый рекорд сборной Франции, сыграв на чемпионате мира в 37 лет 261 день.

Таким образом, он побил предыдущий рекорд бывшего голкипера парижского «ПСЖ» Бернара Лама, который был установлен в 2000 году - в год, когда сборная Франции в последний раз на данный момент стала чемпионом континента, выиграв в финале у Италии благодаря «золотому голу» Давида Трезеге в дополнительное время.