Известно, когда «ПСЖ» определится с будущим Симонса

На данный момент неизвестно, в каком клубе начнёт новый сезон нидерландский полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс.

Как передаёт на своих страницах L'Équipe, парижане намерены решить вопрос о будущем футболиста после чемпионата Европы – 2024, где Симонс выступает в составе сборной Нидерландов. Отмечается, что в «ПСЖ» не уверены, что смогут гарантировать атакующему полузащитнику место в стартовом составе команды в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Симонс был арендован «РБ Лейпцигом» и в 43 матчах за немецкий клуб он 10 раз поразил ворота соперников и сделал 15 ассистов на своих партнёров. Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.