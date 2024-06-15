Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал трансфер 25-летнего вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

- Раз такой переход всё-таки произошёл, то я рад. Мы все должны порадоваться за парня – и краснодарцы, и россияне. Сегодня можно рассуждать о чём угодно. Диванные специалисты рассказывают очень много, а кто-то даже пытается советовать Сафонову, как ему жить во Франции. Я смеюсь с этого….

Какие вы можете тут давать советы? Вы были за границей тридцать лет тому назад, а теперь всё изменилось. И молодые люди сейчас другие – новое поколение. Поэтому советы Сафонову давать не нужно, это во-первых. А во-вторых, как у него там сложится в «ПСЖ», зависит только от него самого.

Пугают Доннаруммой, но я привожу пример с «Реалом». Лунин встал в ворота, когда Куртуа получил травму. Молодой парень сделал себе достойное имя и сегодня может перейти из «Реала» в любой другой клуб, его возьмут.

Вся грязь, которую выливают на Сафонова… Да это его личное дело, его бывшей супруги и ещё, может, неважно кого. Мы не имеем права туда вмешиваться и муссировать всё это.

Мне кажется, что при Ивиче в «Краснодаре» у Сафонова изменилось отношение и к игре, и к самому себе. За прошедший сезон он стал сильнее, намного сильнее. И стабильнее. Поэтому всё зависит от него – как он приедет в «ПСЖ», как покажет, как проявит себя там. И Доннарумма не является Всевышним. Есть только один Всевышний, лучше которого никто стать не может.

У Сафонова есть все шансы. Ему абсолютно по силам заиграть в «ПСЖ». На сегодняшний день это не суперклуб, как его расписывают. Да, сильнейший клуб Франции, которая, как любят говорить, входит в топ-пять чемпионатов. Но она как раз пятой здесь в Европе и является. В число топовых входят те футбольные страны, чьи клубы часто выигрывают Лигу чемпионов, Лигу Европы, то есть значимые турниры.

Сафонов – парень не глупый, а достаточно грамотный. Если он будет стремится расти, то «ПСЖ» для него не последний клуб в Европе. Проработав с футболистами почти 24 года, я понимаю, что всё зависит только от них самих, от их отношения к игре.

Также хочу поздравить Галицкого. За всю историю «Краснодара» это первая действительно серьёзная продажа футболиста, которого клуб вырастил. Первая и пока единственная. Дай бог Сафонову обойтись без травм, и чтобы прогресс у него налицо был, – сказал Стипиди.

Контракт Матвея Сафонова с «ПСЖ» рассчитан на три года.

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