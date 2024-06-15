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Чемпионат Франции. Лига 1

Динияр Билялетдинов считает, что Сафонов может стать номером один в «ПСЖ»

15 Июня 2024 • 21:25 Комментировать

Экс-хавбек «Эвертона» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о трансфере бывшего вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Он давно на виду, опытный вратарь, сейчас ему нужно будет заново доказывать, серьёзная конкуренция, но умений, я думаю, у него хватит. У него есть качества, чтобы стать номером один там», — приводит слова Билялетдинова «РИА Новости Спорт».

Вчера, 14 июня 2024 года, французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.


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