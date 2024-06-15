Рианчо: «Меня не удивляет, что Сафонов перешёл в «ПСЖ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» во французский «ПСЖ».

Рианчо признался, что трансфер российского игрока в европейский топ-клуб его не удивил.

«Меня не удивляет, что вратарь сборной России перешёл в европейский гранд-клуб. В футболе возможно всё, и это хорошо. Другой вопрос, насколько Сафонов готов к конкуренции на таком уровне», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что за Сафонова «ПСЖ» заплатил 20 миллионов евро. Контракт игрока сборной России с действующим чемпионом Франции рассчитан до 2029 года.