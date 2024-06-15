Пикущак: «Переход в «ПСЖ» — огромный шаг вперёд для Сафонова»

Бывший игрок «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о переходе вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Напомним, за Сафонова «ПСЖ» заплатил 20 миллионов евро. Официально о трансфере было объявлено вчера, 14 июня.

«Очень хорошие впечатления от перехода Сафонова в «ПСЖ». Я рад за Матвея, это огромный шаг вперёд для него. В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова», — цитирует Пикущака «Чемпионат».

Отметим, что прямо сейчас основным вратарём «ПСЖ» является итальянец Джанлуиджи Доннарумма. В минувшем сезоне парижане выиграли чемпионат Франции, а также смогли дойти до полуфинала Лиги чемпионов.