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Чемпионат Франции. Лига 1

Пикущак: «Переход в «ПСЖ» — огромный шаг вперёд для Сафонова»

15 Июня 2024 • 15:31 Комментировать

Бывший игрок «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о переходе вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Напомним, за Сафонова «ПСЖ» заплатил 20 миллионов евро. Официально о трансфере было объявлено вчера, 14 июня.  

«Очень хорошие впечатления от перехода Сафонова в «ПСЖ». Я рад за Матвея, это огромный шаг вперёд для него. В «ПСЖ» рассчитывают на Сафонова», — цитирует Пикущака «Чемпионат».

Отметим, что прямо сейчас основным вратарём «ПСЖ» является итальянец Джанлуиджи Доннарумма. В минувшем сезоне парижане выиграли чемпионат Франции, а также смогли дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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