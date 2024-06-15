Отец Кузяева: «У Сафонова хватает наглости, чтобы играть во Франции»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, оценил перспективы российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

По мнению Кузяева, характер Сафонова позволяет ему бороться за роль основного голкипера парижской команды.

«Матвей сможет играть во Франции. У него хватает такой хорошей наглости, честолюбия. И за место «первого номера» в «ПСЖ» может побороться. Я не сказал бы, что Доннарумма — такой уж сильный вратарь», — приводит слова Кузяева «РБ Спорт».

О переходе Сафонова в стан полуфиналиста минувшего розыгрыша Лиги чемпионов было официально объявлено вчера, 14 июня. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.