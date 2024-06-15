Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я не буду ждать провала Доннаруммы на Евро и против того, чтобы ждать провала кого-либо. Пусть все в честно конкуренции зарабатывают места в основном составе.

Сафонова можно только поздравить, молодец. Другое дело, чтобы он не потерялся, он хороший вратарь, но я бы на его месте лучше перешёл в клуб рангом ниже. Понятно, что «ПСЖ» престижный клуб, но лучше бы начать играть в среднем европейском клубе, где бы он 100% играл.

У нас есть много примеров, вратарь грузинский Мамардашвили всё время играет в «Валенсии». А Лунин в «Реале» сидит на скамейке. Поэтому лучше играть в «Вильярреале», чем сидеть на банке в «ПСЖ», — сказал Селюк.