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Чемпионат Франции. Лига 1

Селюк – о Сафонове: «Лучше играть в «Вильрреале», чем сидеть на банке в «ПСЖ» эксклюзив

15 Июня 2024 • 12:41 Комментировать

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я не буду ждать провала Доннаруммы на Евро и против того, чтобы ждать провала кого-либо. Пусть все в честно конкуренции зарабатывают места в основном составе.

Сафонова можно только поздравить, молодец. Другое дело, чтобы он не потерялся, он хороший вратарь, но я бы на его месте лучше перешёл в клуб рангом ниже. Понятно, что «ПСЖ» престижный клуб, но лучше бы начать играть в среднем европейском клубе, где бы он 100% играл.

У нас есть много примеров, вратарь грузинский Мамардашвили всё время играет в «Валенсии». А Лунин в «Реале» сидит на скамейке. Поэтому лучше играть в «Вильярреале», чем сидеть на банке в «ПСЖ», — сказал Селюк.


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Евро-Футбол.Ру,
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