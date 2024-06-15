Малафеев отреагировал на переход Сафонова в «ПСЖ»

Вячеслав Малафеев, в прошлом вратарь сборной России, дал несколько советов Матвею Сафонову, который перешёл в «ПСЖ».

Напомним, 14 июня французский топ-клуб официально объявил о подписании долгосрочного соглашения с российским вратарём «Краснодара», контракт будет действовать до 2029 года.

- Матвею я бы пожелал не терять уверенности в себе, работать на тренировках ещё усерднее, чем раньше, прислушиваться к тренерам и партнёрам, - передаёт слова экс-голкипера петербургского «Зенита» «РБ Спорт».

Отметим, что «быки» получат за своего воспитанника порядка 20 миллионов евро.

25-летний вратарь в завершившемся сезоне принял участие в 30 матчах за краснодарскую команду и пропустил 27 мячей, в 11 играх он отстоял «на ноль».