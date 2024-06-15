Кавазашвили: Сафонову нужно ждать болезни или смерти Доннаруммы

«Я против перехода Сафонова в «ПСЖ». Там есть вратарь, который долго и надежно играет. Матвею нужно ждать, пока основной вратарь заболеет, сломается или умрет, чтобы освободилось место», - передает слова эксперта «РБ Спорт».