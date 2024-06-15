Кавазашвили: Сафонову нужно ждать болезни или смерти Доннаруммы

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался насчет перехода российского голкипера Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».
«Я против перехода Сафонова в «ПСЖ». Там есть вратарь, который долго и надежно играет. Матвею нужно ждать, пока основной вратарь заболеет, сломается или умрет, чтобы освободилось место», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что основным вратарем парижского гранда является итальянец Джанлуиджи Доннарумма.
Сафонов перешел в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. Россиянин подписал с французским топ-клубом долгосрочный контракт на пять лет.
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