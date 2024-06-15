Тренер «Краснодара» ответил, сможет ли Сафонов конкурировать с Доннаруммой

Мурад Мусаев, рулевой краснодарской команды, ответил, сможет ли вратарь Матвей Сафонов составить конкуренцию голкиперу «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

- Способен ли Сафонов конкурировать с Доннаруммой? Я на 100% уверен, что это реально. Я говорю это, не потому, что работаю с ним много лет. У Матвея очень устойчивая психика, для него нет никаких авторитетов, - передаёт слова наставника «быков» «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» и «ПСЖ» 14 июня официально объявили о трансфере футболиста, Сафонов теперь связан контрактом с французским грандом до лета 2029 года, парижане выплатят за игрока 20 млн евро, включая различные бонусы.