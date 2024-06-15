Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 0 0
Венгрия 0 0
Шотландия 1 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Краснодара» ответил, сможет ли Сафонов конкурировать с Доннаруммой

15 Июня 2024 • 10:18 Комментировать

Мурад Мусаев, рулевой краснодарской команды, ответил, сможет ли вратарь Матвей Сафонов составить конкуренцию голкиперу «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

- Способен ли Сафонов конкурировать с Доннаруммой? Я на 100% уверен, что это реально. Я говорю это, не потому, что работаю с ним много лет. У Матвея очень устойчивая психика, для него нет никаких авторитетов, - передаёт слова наставника «быков» «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» и «ПСЖ» 14 июня официально объявили о трансфере футболиста, Сафонов теперь связан контрактом с французским грандом до лета 2029 года, парижане выплатят за игрока 20 млн евро, включая различные бонусы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Мурад Мусаев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет «Реал» или «Боруссия»: Месси признался, за кого болел в финале Лиги чемпионов Агент назвала клуб Холанна на новый сезон Не Роналду: Моуринью намекнул, кто лучший в этом поколении
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Матвей Сафонов – игрок «ПСЖ» Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий
Спортивные новости
Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Июня
12:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «ПСЖ» решил купить Сафонова, потому что там поняли, что Доннарумме нужна достойная конкуренция»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Сёмин прокомментировал переход Сафонова в «ПСЖ»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Ребров отреагировал на переход Сафонова в «ПСЖ»
11:06 · Франция. Лига 1
Малафеев отреагировал на переход Сафонова в «ПСЖ»
11:04 · Франция. Лига 1
Кавазашвили: Сафонову нужно ждать болезни или смерти Доннаруммы
10:18 · Франция. Лига 1
Тренер «Краснодара» ответил, сможет ли Сафонов конкурировать с Доннаруммой
10:02 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Сафонов получит шансы играть в «ПСЖ»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Своё игровое время в «ПСЖ» Сафонов получит»
04:25 · Франция. Лига 1
Лахиялов: «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» – как переход Аршавина в «Арсенал» эксклюзив
14 Июня
22:46 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Сафонову будет сложно бороться за место в стартовом составе «ПСЖ»
21:39 · Франция. Лига 1
Кавазашвили: Сафонова отдали по дешёвке, он стоит 60 миллионов евро
21:16 · Франция. Лига 1
Ринат Билялетдинов: «Переход Сафонова - это должное нашей вратарской школе»
20:45 · Чемпионаты
Сёмин поздравил Галицкого после трансфера Сафонова в «ПСЖ» эксклюзив
20:42 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Переход Сафонова в «ПСЖ» — это супертрансфер»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Бушманов заявил, что если Сафонов будет стабильно играть в «ПСЖ», то его трансфер станет самым громким в истории российского футбола эксклюзив
Все новости
Рекомендуем