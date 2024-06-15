Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 0 0
Венгрия 0 0
Шотландия 1 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Франции. Лига 1

Лахиялов: «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» – как переход Аршавина в «Арсенал» эксклюзив

15 Июня 2024 • 04:25 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход 25-летнего российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

- Если честно, я до последнего не верил в осуществление этого трансфера, который стоит в одном ряду с переходом Андрея Аршавина в лондонский «Арсенал». Знаковое событие. Не могу сказать, что оно существенно повлияет на развитие российского спорта и футбола в частности. Но точно послужит дополнительным стимулом для любого мальчишки, приходящего на спортивную площадку. Это благодарность за ту работу, которую ведёт Сергей Николаевич Галицкий у себя в «Краснодаре». На мой взгляд, лучше, чем воспитать футболиста с детского возраста до уровня команды топ-10 европейского и мирового футбола, для Галицкого может стать только чемпионство «Краснодара».

Что касается перспектив Сафонова заиграть в «ПСЖ», то шансы у него наверняка будут. Я не являюсь прям большим поклонником таланта Доннаруммы. Он никогда мне не нравился как вратарь. Обычный голкипер среднего уровня. Говорить, что он топ, как Буффон и Касильяс, я думаю, не стоит. Поэтому у Сафонова есть все возможности. Единственный вопрос, из-за которого у него могут возникнуть проблемы с игровой практикой, это политический момент. Надеюсь, что такого не будет, – сказал Лахиялов.

Сёмин поздравил Галицкого после трансфера Сафонова в «ПСЖ»

Бушманов заявил, что если Сафонов будет стабильно играть в «ПСЖ», то его трансфер станет самым громким в истории российского футбола

Агент Алексей Сафонов пожелал удачи Матвею Сафонову в «ПСЖ»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Шамиль Лахиялов Матвей Сафонов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024 Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Назван главный фаворит Евро-2024: Англия только третья Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Июня
04:25 · Франция. Лига 1
Лахиялов: «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» – как переход Аршавина в «Арсенал» эксклюзив
14 Июня
22:46 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Сафонову будет сложно бороться за место в стартовом составе «ПСЖ»
21:39 · Франция. Лига 1
Кавазашвили: Сафонова отдали по дешёвке, он стоит 60 миллионов евро
21:16 · Франция. Лига 1
Ринат Билялетдинов: «Переход Сафонова - это должное нашей вратарской школе»
20:45 · Чемпионаты
Сёмин поздравил Галицкого после трансфера Сафонова в «ПСЖ» эксклюзив
20:42 · Франция. Лига 1
Мостовой: «Переход Сафонова в «ПСЖ» — это супертрансфер»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Бушманов заявил, что если Сафонов будет стабильно играть в «ПСЖ», то его трансфер станет самым громким в истории российского футбола эксклюзив
20:37 · Франция. Лига 1
Тукманов оценил решение Сафонова перейти в «ПСЖ»
20:36 · Франция. Лига 1
Сафонов стал третьим россиянином в истории «ПСЖ»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Колосков – о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: «Удачи Матвею! Он надежда российского футбола» эксклюзив
20:26 · Франция. Лига 1
Трансфер Сафонова обошёлся «ПСЖ» менее 20 миллионов евро слухи
20:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Алексей Сафонов пожелал удачи Матвею Сафонову в «ПСЖ» эксклюзив
20:24 · Франция. Лига 1
Сафонов: «У меня появился прекрасный шанс играть вместе с Доннаруммой»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер молодёжной сборной России считает, что Сафонов соответствует уровню «ПСЖ» эксклюзив
19:57 · Франция. Лига 1
Итальянский журналист Брага: «Сафонову лучше попробовать и прогадать, чем не попробовать» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем