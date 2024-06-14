Канчельскис: «Сафонову будет сложно бороться за место в стартовом составе «ПСЖ»

Андрей Канчельскис, в прошлом игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед», высказал своё мнение о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Напомним, 14 июня «Краснодар» и «ПСЖ» объявили, что футболист со следующего сезона будет принадлежать французскому гранду, с Сафоновым соглашение рассчитано сроком на пять сезонов.

Канчельскис отметил, что Матвей – молодец, что не побоялся уехать из РПЛ в «ПСЖ».

- Матвею будет сложно бороться за место в стартовом составе, но шансы будут. «ПСЖ» принимает участие в большом количестве турниров, поэтому без игровой практики Сафонов не останется, - передаёт слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В СМИ ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит «быкам» за голкипера 20 млн евро.