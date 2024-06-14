Кавазашвили: Сафонова отдали по дешёвке, он стоит 60 миллионов евро

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о трансфере российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«20 миллионов за лучшего вратаря России — копейки. Сафонов намного дороже стоит — не дешевле 60 миллионов евро! Его по дешевке отдали», — приводит слова Кавазашвили портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Сафонов просто хотел поскорее сбежать из «Краснодара» из-за проблем с алиментами.

В пятницу, 14 июня, пресс-служба «ПСЖ» рассказала о трансфере 25-летнего Сафонова. Трудовой договор между сторонами рассчитан до 2029 года. Сообщалось, что покупка россиянина обойдется парижанам в 20 миллионов евро.