Ринат Билялетдинов: «Переход Сафонова - это должное нашей вратарской школе»

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о Матвее Сафонове. Этот российский голкипер в пятницу официально стал игроком французского «ПСЖ».

«ПСЖ» - это клуб-чемпион, всё время в Лиге чемпионов играет. Это отдает должное нашей вратарской школе. У нас сейчас такая плеяда вратарей, что просто глаза разбегаются. Вратари очень-очень высокого уровня», - размышляет Билялетдинов для «Газеты.Ру».

Напомним, что Матвей подписал с парижанами контракт на пять лет. По информации СМИ, «ПСЖ», включая бонусы, заплатил за Матвея 20 млн евро.

Ранее о переходе Сафонова во французский клуб высказался Александр Мостовой.