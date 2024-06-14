Мостовой: «Переход Сафонова в «ПСЖ» — это супертрансфер»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Безусловно, переход Сафонова в «ПСЖ» — это супертрансфер, побольше бы таких. Для российского футбола это отличная новость», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Эксперт признался, что очень рад за Сафонова и желает ему сыграть как можно больше матчей в составе парижан. По мнению Мостового, у Сафонова обязательно будут свои шансы.

14 июня «ПСЖ» объявил о трансфере 25-летнего Сафонова. Российский голкипер подписал контракт с французским грандом на пять сезонов.