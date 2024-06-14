Тукманов оценил решение Сафонова перейти в «ПСЖ»

Александр Тукманов, который ранее занимал должность президента «Торпедо», отреагировал на трансфер Матвея Сафонова во французский гранд.

Напомним, 14 июня официально стало известно о том, что со следующего сезона Сафонова будет выступать за «ПСЖ». За воспитанника «Краснодара» парижанам придётся выложить около 20 миллионов евро.

Тукманов отметил, что Сафонов принял верное решение, согласившись перейти в «ПСЖ».

- Если говорить о том, будет он там играть или не будет, то первым номером всё-таки наверное будет Доннарумма. Но раз они приглашают Сафонова, значит, они дадут ему возможность играть в каких-то соревнованиях, - передаёт слова Тукманова Vprognoze.ru.