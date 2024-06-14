Сафонов стал третьим россиянином в истории «ПСЖ»

В пятницу, 14 июня, «ПСЖ» объявил о подписании 25-летнего вратаря из «Краснодара» Матвея Сафонова.

Сафонов стал лишь третьим представителем Российской Федерации, которому удалось заключить трудовой договор с французским грандом.

Ранее в «ПСЖ» выступал полузащитник Игорь Яновский, который защищал цвета парижан с 1998 по 2001 год. Более свежим примером является действующий главный тренер «Зенита», выступавший в «ПСЖ» в качестве игрока с 2005 по 2006 год.

Ранее стало известно, что Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» до лета 2029 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость голкипера в 20 миллионов евро.