В пятницу, 14 июня, французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара».

25-летний Сафонов подписал пятилетний контракт с «ПСЖ». Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 20 миллионов евро.

По информации журналиста Footmercato Хосе Кассе, трансфер Сафонова обошелся парижанам менее 20 миллионов евро. При этом отмечается, что у россиянина будет относительно небольшая зарплата, особеннос если сравнивать с Кейлором Навасом, который был резервным вратарем «ПСЖ» и получал семь миллионов евро в год.

Старт нового розыгрыша чемпионата Франции запланирован на 16 августа.