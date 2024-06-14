Сафонов: «У меня появился прекрасный шанс играть вместе с Доннаруммой»

Матвей Сафонов, который сегодня официально пополнил состав «ПСЖ», рассказал, что чувствует после перехода в парижскую команду.

Напомним, 14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о переходе Сафонова во французский клуб, соглашение игрока с парижанами будет действовать до 2029 года, а сумма трансфера, по некоторым данным, вместе с бонусами составит 20 миллионов евро, что делает переход Сафонова самым дорогим среди вратарей в истории Лиги 1.

- Хочу становиться лучше. Я здесь для того, чтобы прогрессировать и совершенствоваться. Большая честь выступать за такую большую команду. Мне не терпится начать работать с такими прекрасными футболистами, у меня появился прекрасный шанс играть вместе с Доннарумой, хочу доказать свою ценность, - сказал Сафонов после перехода.