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Итальянский журналист Брага: «Сафонову лучше попробовать и прогадать, чем не попробовать» эксклюзив

14 Июня 2024 • 19:57 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

- Всегда говорят, что российские игроки должны уезжать играть в Европу. Но надо понимать, куда именно. Здесь это большой клуб. И далеко не факт, что Сафонову в «ПСЖ» уготовано место на скамейке. Так что интересно посмотреть, как будет развиваться сезон для Сафонова. По-моему, он сделал хороший выбор, надо было брать такой шанс. Успешен этот переход или нет, мы не можем знать заранее. Но лучше попробовать и прогадать, чем не попробовать вообще, – высказал своё мнение Брага.

Матвей Сафонов связал себя узами контракта с «ПСЖ» до 2029 года.

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ПСЖ Микаэль Брага Матвей Сафонов ещё теги
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