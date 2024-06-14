Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил переход вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

- Всегда говорят, что российские игроки должны уезжать играть в Европу. Но надо понимать, куда именно. Здесь это большой клуб. И далеко не факт, что Сафонову в «ПСЖ» уготовано место на скамейке. Так что интересно посмотреть, как будет развиваться сезон для Сафонова. По-моему, он сделал хороший выбор, надо было брать такой шанс. Успешен этот переход или нет, мы не можем знать заранее. Но лучше попробовать и прогадать, чем не попробовать вообще, – высказал своё мнение Брага.

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