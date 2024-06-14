Давыдов считает, что Сафонов станет первым номером «ПСЖ»

Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов отреагировал на трансфер российского голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Очень рад за Матвея, это 100 процентов лучший вратарь России. Думаю, даже если сезон начнет Доннарумма, он отвоюет место», — приводит слова Давыдова портал «РБ Спорт».

14 июня пресс-служба французского гранда сообщила о трансфере 25-летнего Сафонова. Контракт между сторонами подписан на пять лет.

В прошедшей кампании Сафонов провел 30 матчей в рамках чемпионата России, и в 11 из них он смог сыграть «на ноль».

Ранее вратарь поделился эмоциями от своего перехода в «ПСЖ».