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Чемпионат Франции. Лига 1

Денис Попов – про Сафонова в «ПСЖ»: «Великолепно, красавчик» эксклюзив

14 Июня 2024 • 19:40 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал трансфер 25-летнего российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» во французский «ПСЖ».

- Как можно оценить? Великолепно, красавчик! Пожелаем Матвею успеха. Тем более в наше время, когда не так много игроков уезжает за рубеж.

- Какие шансы у Сафонова стать в «ПСЖ» первым номером?

- 50 на 50. Всё зависит от него. Он парень молодой, перспективный, амбициозный. В клубы калибра «ПСЖ» просто так не приглашают. За Сафоновым давно следили, наблюдали, анализировали – скорее всего, не один год. У «ПСЖ» же целая система скаутская. Я думаю, если бы у Сафонова не было шансов или если бы они были призрачно малы, никто его не покупал бы.

- От Доннаруммы тоже зависит?

- Естественно (смеётся). Вот и посмотрим, кто из них будет номером один. Наверняка Сафонову изначально в любом случае станут предоставлять время. «ПСЖ» как раз выступает на нескольких фронтах. Есть чемпионат, Кубок и еврокубки. А дальше уже как Сафонов себя проявит и как повезёт. Потому что здесь тоже не без доли везения. Мы видим: мадридский «Реал» почти всю Лигу чемпионов играл с Луниным, потому что травму получил Куртуа. Но перед финалом раз – и заболел Лунин. Тогда вышел Куртуа и провёл, считай, самый главный матч. Тут как судить? Равнозначные вратари, просто на разных отрезках у кого-то травма, кто-то заболел, а кто-то, может, просто устал от постоянных матчей, от их количества. Поэтому нужна равноценная ротация в этой позиции, – сказал Попов.

Контракт Матвея Сафонова с «ПСЖ» рассчитан на пять лет.

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