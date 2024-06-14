Шмурнов: Переход Сафонова в «ПСЖ» — это великолепный шаг для всего российского футбола

Футбольный блогер и экс-комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о переходе вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

— Очень приятная новость! Наконец контракт подписан. Мне кажется, это великолепный шаг и для Сафонова, и для «ПСЖ» и для Доннаруммы, и для всего российского футбола в целом, — сказал Шмурнов на видео, опубликованное в телеграм-канале «Шмурнов Тайм».

Журналист отметил, что контракт рассчитан на пять лет, а это практически вся оставшаяся карьера. Получается, что этот отрезок он проведет во Франции, но если только его не захочет выкупить другой клуб, подытожил Шмурнов.

14 июня пресс-служба «ПСЖ» официально представила Сафонова своим новым игроком.

Сафонов поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ»