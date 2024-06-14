Генич пожелал удачи Сафонову в «ПСЖ»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на переход российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

— Удачи, Матвей! — написал Генич в своем телеграм-канале, который носит название «Коммент.Генич».

В пятницу, 14 июня, «ПСЖ» объявил о трансфере 25-летнего голкипера из «Краснодара». Сафонов заключил с французским грандом пятилетнее трудовое соглашение. По сведениям Transfermarkt, сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Стоит сказать, что Сафонов является воспитанником кубанского клуба, и всю свою карьеру до перехода в «ПСЖ» он провел в составе «Краснодара».

Сафонов поделился эмоциями от перехода в «ПСЖ»